Tunisie – Météo : Temps passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays

Temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions, les nuages seront plus abondants sur le nord et les côtes Est. Vent de secteur Nord fort de 40 à 60 km/h près des côtes Est et modéré de 20 à 35 km/h ailleurs. Mer houleuse dans la zone de Serrat et très agitée ailleurs.

Températures maximales comprises entre 09 et 14°C sur les hauteurs ouest et entre 14 et 19°C dans le reste du pays.

Prévisions pour Jeudi 14 Février 2019

Quelques nuages sur la plupart des régions devenant parfois abondants sur les côtes Est. Vent de secteur Nord assez fort de 30 à 40 km/h près des côtes Est et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer très agitée à houleuse sur les côtes Est et houleuse dans le nord. Températures maximales comprises généralement entre 14 et 19°C et de l’ordre de 12°C sur les hauteurs ouest.