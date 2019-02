Tunisie : Execution de 10 décisions de fermeture d’un nombre de locaux commerciaux dans certaines régions

Les équipes de contrôle économique relevant des directions régionales du commerce ont procédé à l’exécution de 10 décisions de fermeture d’un nombre de locaux commerciaux ayant commis des infractions dans le Grand Tunis, Gabès, Tozeur, Sousse et Nabeul.

Ces décisions s’inscrivent dans le cadre d’une compagne commune menée avec les services sécuritaires sur les locaux du commerce des fruits et légumes, de prêt-à-porter et de produits alimentaires, précise un communiqué publié mardi par le ministère du Commerce.

Ce département est parvenu à exécuter 73 décisions de fermeture sur un total de 191 décisions de fermeture présentées aux autorités régionales, durant la période allant du 23 novembre 2018 au 23 janvier 2019, à la suite de campagnes de perquisition et de contrôle couvrant plusieurs secteurs commerciaux.

Le District de Tunis occupe la première position avec 82 décisions de fermeture, suivi du gouvernorat de Sidi Bouzid (34), Bizerte et Mahdia (11), Monastir (10), le kef 8, Béja 7 et Sousse 6 décisions, alors que les gouvernorats de Gabès, Siliana et Tozeur sont concernés par 5 décisions de fermeture, contre 4 à Sfax et une seule décision pour les gouvernorats de Tataouine et Zaghouan.

Il convient de rappeler que le ministère du Commerce a pris depuis janvier 2019, 45 décisions interdisant l’approvisionnement en produits subventionnés et 9 autres en ce qui concerne le changement de la catégorie des boulangeries de ” A ” à ” C ” sans oublier les 15 décisions administratives qui stipulent la réduction des quotas d’approvisionnement en matière de farine subventionnée, ajoute la même source.