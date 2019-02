Danone : Du sponsoring à la création d’événements sportifs

Suite à la mondialisation du sport, qui s’est effectuée en parallèle à la mondialisation de l’économie, sport et économie sont devenu intrinsèquement liés. Grâce à l’émergence des nouvelles technologies de l’information et de la communication et aux retransmissions télévisuelles, joueurs et événements sportifs sont devenu aujourd’hui hui de grande envergure parfois internationale.

Devant cette évolution le sponsoring sportif s’est développé d’une façon rapide. Il est devenu un outil de communication indispensable pour permettre de lier directement une marque ou une société avec un événement attractif ou un club populaire pour un public donné.

Néanmoins certaines sociétés ont dépassé le stade du marketing sportif pour aller plus loin et passer à la création de ses propres événement sportifs comme c’est le cas du groupe Danone qui organise depuis des années des compétitions de grande renommée comme la Danone Nations Cup.

Que ce soit en Tunisie ou dans les trente-et-un autres pays du monde où elle est organisée, cette compétition est devenue, au fil des années, le plus grand tournoi de football pour les enfants âgés de 10 à 12 ans.

Ainsi, sur le plan international, la Danone Nations Cup s’est tellement imposée qu’elle fait désormais rêver plus de 2,5 millions d’enfants chaque année dans les 32 pays concernés.

En Tunisie, cette compétition arrive chaque année à faire rêver quelque huit mille élèves et licenciés passionnés de football, plus de 360 équipes scolaires et une quarantaine d’équipes civiles, ainsi que des centaines d’encadreurs, entraîneurs et supporters venant soutenir les jeunes joueurs.

Construite autour de deux axes primordiaux que sont l’encouragement de la pratique du sport avec ses nobles valeurs de fair-play et la sensibilisation sur l’importance d’une alimentation saine et équilibrée, la Danone Nations Cup ne se limite pas à une simple compétition sportive qui donne aux jeunes joueurs l’opportunité de partager leur passion pour le football.

Elle se veut aussi un rendez-vous ludo-éducatif à travers le parcours de santé organisé à chacune de ses journées, ainsi que les conseils donnés par les nutritionnistes pour une alimentation équilibrée, afin de garantir une croissance saine de ces jeunes sportifs.

Ainsi donc grâce à ce tournoi sportif Danone a ancré le nom de la marque, soigné son image et s’est imposé comme un partenaire incontournable du football mondial.