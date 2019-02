Programme de Jazz à Carthage2019 : “Kimeberose”, “Hooverphonic”, Peter Cincotti, Sarah Mccoy… en tête d’affiche

Du 4 au 14 avril, Tunis et sa banlieue vivront aux rythmes du jazz, blues, pop soul et musique du monde avec plusieurs têtes d’affiche à l’instar de la nouvelle diva de la soul Kimeberose, le groupe belge Hooverphonic, le jazzman new-yorkais Peter Cincotti ou encore la chanteuse américaine à la voix d’or Sarah Mccoy.

Sous le signe du décloisonnement des espaces, cinq lieux abriteront la 14ème édition du festival “Jazz à Carthage” à savoir: la salle Alhambra Zéphyr (la Marsa), l’Acropolium de Carthage, l’Institut Français de Tunisie (IFT), la salle “Versailles” du pavillon des Baies de Gammarth et le palais Ennejma Ezzahra.

Le coup d’envoi sera donné le jeudi 4 avril à la salle Alhambra Zéphyr (la Marsa) avec une première partie animée par la tunisienne Myriam Toukabri et son spectacle “De Tunis à la Havane” suivi dans la seconde partie par le quintet belge Manuel Hermia et Kheireddine M’kachiche avec leur spectacle “Bahdja”.

Deux soirées sont programmées à l’Acropolium où le public aura rendez-vous avec des troupes de jazz mélangeant classique et rythmes actuels. Le concert du vendredi 5 avril sera avec le duo autrichien ” Fuss/ Leichtfried” suivi du pianiste tunisien Omar El Ouaer qui proposera son nouveau spectacle Amber.

Le samedi 6 avril, c’est le groupe suisse “Marc Perrenoud Trio” puis la formation anglaise Kokoroko qui afficheront leur présence.

Le festival se déplace à l’Institut Français de Tunisie (IFT) pour des soirées festives aux couleurs d’une musique métissée avec le groupe Bumcello (8 avril) et le groupe franco-algérien Djam (9 avril).

A partir du 10 avril, “Jazz à Carthage” prend ses marques dans la salle “Versailles ” située dans le Pavillon des Baies de Gammarth.

La nouvelle diva de la soul française Kimeberose se produira mercredi 10 avril suivie du groupe cubain “El Comite-collectif jazz “.

Le jeudi 11 avril, la soirée sera aux rythmes du jazz, blues et soul avec l’italien Mario Biondi suivi du français Sly Johnson.

Le groupe américain “The Roosvelt collier Band” et le chanteur canado-haïtien Jowee Omicil animeront la soirée du vendredi 12 avril. Connu pour sa reprise “Mad about you” le groupe belge Hooverphonic animera la soirée du samedi 13 avril suivi du jazzman new-yorkais Peter Cincotti.

La clôture de ce 14ème épisode débutera au Palais Ennejma Ezzzahra à 18h30 avec le groupe turc “Yazak Helva” pour continuer ensuite à la salle “Versailles” à partir de 20h30 avec la chanteuse et pianiste américaine Sarah Mccoy suivie de l’anglais Charlie Winston.

Des spectacles de rues seront organisés à la Marsa le samedi (6 avril) et le samedi (13 avril), où le public découvrira la musique Jazz, Rock and Blues à travers des troupes locales à savoir Road 66 et le duo Houyem et Jihed.