Tunisie – Transport : Les négociations se poursuivent cet après-midi pour éviter la grève de demain

La section de la fédération du transport de Tunis relevant de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a annoncé que les agents de la société des transports de Tunis (TRANSTU) seront en grève pendant toute la journée de demain, mardi 5 février 2019, et ce après l’échec de la séance de réconciliation tenue, lundi matin, au siège de l’inspection du travail.

Dans un communiqué publié à cette occasion, le syndicat impute l’échec de cette séance de réconciliation au manque de sérieux de l’autorité de tutelle lors des séances de négociations et l’absence de tout sens de responsabilité face aux mauvaises conditions de transport en commun.

Une deuxième séance de négociations est prévue cet après-midi au siège du ministère du transport pour éviter cette grève et ce en présence de représentants de la présidence du gouvernement et des ministères du transport, des finances et des affaires sociales ainsi que de la centrale syndicale et de l’union régionale du transport.

Le secrétaire général de l’union régionale du travail, Farouk Ayari a déclaré à la TAP que les agents de la TRANSTU n’ont pas de revendications matérielles ou professionnelles et que leur seule préoccupation c’est de sauver la société et garantir sa pérennité.