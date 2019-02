Coupe de la CAF (Phase des poules/1re j.-Gr B) – ESS-CSS : un classico tunisien au goût africain

Un classico tunisien opposera, ce dimanche, au stade olympique de Sousse, à partir de 17h00, l’Etoile sportive du Sahel au Club Sportif Sfaxien, pour le compte de la première journée de la phase des groupes de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Il s’agit d’un débat tuniso-tunisien au goût africain, dont le cachet tactique mérite le déplacement et une première manche entre deux écoles réputées de football que le tirage au sort a placé dans le même groupe aux côtés des Nigérians d’Enugu Rangers et des Burkinabé de Salitas.

Les deux formations tunisiennes, rappelle-t-on, se retrouvent pour la quatrième fois dans cette compétition continentale.

Contrairement aux précédentes confrontations, l’ES Sahel sera cette fois l’hôte de son compatriote sfaxien en match aller avant de faire le déplacement à la capitale du sud le 10 mars prochain.

Les deux équipes détiennent le record de consécrations en coupe de la CAF dans l’ancienne et nouvelle formules, rappelle-t-on, avec quatre titres pour chaque équipe avec les triomphes en 1995, 1999, 2006 et 2015 de l’Etoile du Sahel et les sacres en 1998, 2007, 2008 et 2013 du CS Sfaxien.

En prévision du match de dimanche, le CS Sfaxien a ajouté quatre nouveaux joueurs dans la liste africaine de l’équipe. Il s’agit de l’Algérien Nadhir Grichi, Mohamed Ben Ali, Firas Mgani et de l’Irakien Aymen Hassine.

Les noir et blanc tenteront sous la houlette du Néerlandais Ruud krol de confirmer les résultats probants réalisés à l’échelle nationale et continentale et de bien négocier ce premier déplacement chez le voisin sahélien à l’occasion d’une campagne africaine qui s’annonce difficile.

Le technicien batave comptera, à l’effet de remporter ce défi africain, sur une pléiade de joueurs alliant expérience, mais surtout de l’ambition, du fait que le club de la capitale du Sud a amorcé une démarche de rajeunissement de son effectif.

De son côté, le comité directeur de l’Etoile Sportive du Sahel a ajouté les joueurs Alaya Brigui, Ghofrane Naoueli, l’Algérien Karim Laaribi et l’attaquant vénézuélien Darwin Gonzaloz à sa liste africaine.

Le club de la perle du Sahel qui a également opté pour un large rajeunissement de son effectif, aspire à décrocher un résultat positif à domicile pour confirmer ses ambitions d’aller loin dans la compétition et sa volonté de revenir sous les feux de la rampe continentale après une absence de la scène africaine qui commence à se prolonger depuis plusieurs saisons.

Pour diriger ce match, la Caf a désigné l’arbitre sénégalais Issa Sy qui sera assisté par Sergine Cheikh Toure et Nouha Bangoura.

Quelques 14 mille billets ont été accordés aux spectateurs étoilés. Ceux du CSS auront, quant à eux, à leur disposition 200 tickets.

Voici le programme complet des matches du groupe B

1ère journée (3 février)

ES Sahel – CS Sfaxien

Rangers Enugu – Salitas

2e journée (13 février)

Salitas – ES Sahel

CS Sfaxien – Rangers Enugu

3e journée (24 février)

CS Sfaxien – Salitas

Rangers Enugu – ES Sahel

4e journée (3 mars)

ES Sahel – Rangers Enugu

Salitas – CS Sfaxien

5e journée (10 mars)

CS Sfaxien – ES Sahel

Salitas – Rangers Enugu

6e journée (17 mars)

ES Sahel – Salitas

Rangers Enugu – CS Sfaxien

Les deux premiers à l’issue des six journées se qualifieront pour les quarts de finale.