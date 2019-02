Ligue des champions d’Afrique de football : Espérance de Tunis – Orlando Pirates

L’Espérance de Tunis sera en déplacement périlleux à Johannesbourg pour affrontera l’équipe sud-africaine d’Orlando Pirates, samedi, avec l’objectif de s’emparer du leadership du groupe B, à l’occasion de la troisième journée de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Le tenant du titre tunisien, auteur d’un match nul en déplacement avec les Guinéens de Horoya AC (1-1) et d’une victoire à domicile face au FC Platinum du Zimbabwe (2-0), partage en effet le même nombre de points qu’Orlando Pirates (4 points) à trois longueurs de Platinum et Horoya qui s’affronteront dans l’autre match du groupe à Bulawayo (Zimbabwe).

Après la parenthèse Coupe de Tunisie où ils ont validé leur qualification pour les huitièmes de finale aux dépens de l’AS Gabès (1-0 ap), les sang et or retrournent à la compétition continentale pour un nouveau challenge à relever qu’est la première place du groupe afin de conforter leurs chances de qualification pour les quarts de finale.

Contrairement aux deux autres adversaires du groupe, les protégés de Mouine Chaabani auront affaire à un adversaire de taille qu’ils avaient déjà rencontré il y a six ans dans le cadre des demi-finales de la même compétition où la victoire est revenue aux Pirates (0-0, 1-1).

Les Sud-africains dont la dernière participation en Ligue des champions remonte à l’édition 2013 où ils ont échoué en finale face à Al Ahly d’Egypte, comptent beaucoup sur cette compétition pour revenir au-devant de la scène continentale et rééditer leur exploit de 1995, date de leur premier sacre dans cette compétition dans son ancienne version.

Les sang et or sont donc avertis. S’ils sont bien concernés par le leadership, ils n’ont aucun intérêt de gaspiller des points en faveur des Sud-africains qui sont avantagés par la différence des buts. Ils sont même appelés à faire preuve de vigilance et de concentration pour préserver leurs buts intacts, surtout que les Pirates comptent une ligne offensive des plus efficace et n’ont perdu jusqu’ici aucun match à domicile.

Les champions d’Afrique en titre sont toutefois bien armés pour ce genre de déplacement et ont les moyens d’atteindre leurs objectifs et d’asseoir leur suprématie, même s’ils ont trébuché au début de cette phase de poule et même s’ils seront amputés des services de quelques joueurs.

Le staff technique sang et or ne pourra pas en effet profiter des services du milieu défensif Khalil Chammam et de la nouvelle recrue libyenne Hamdou Alhouni, blessés, mais il pourra compter sur la bonne forme du duo Anis Badri et Taha Yassine Khenissi, auteurs de 8 buts (6 par Khenissi et 2 par Badri) sur un total de 10 buts inscrits dans les six derniers matches de l’équipe, toutes compétitions confondues.

Après un voyage de 18 heures effectué en deux groupes, via Dubai et via Doha, les joueurs sont arrivés jeudi à Johannebourg où ils ont effectué une séance de décrassage et de remise en forme, avant d’effectuer une dernière séance vendredi après-midi pour arrêter le schéma tactique à adopter lors du match de samedi.

La rencontre sera dirigée par l’arbitre éthiopien Bamlak Tessema.

Groupe B

3ème Journée :

Samedi 2 février

Orlando Pirates (Afs) – Espérance ST (Tun)

Platinium FC (Zimb) – Horoaya AC (Gui)

2ème Journée (18 janvier 2019)

Espérance ST (Tun) – FC Platinum (Zim) 2-0

Orlando Pirates (Afs) – Horoya AC (Guin) 3-0

1ère Journée (11 et 12 janvier 2019)

Horoya AC (Guin) – Espérance ST (Tun) 1-1

Platinum FC (Zim) – Orlando Pirate (Afs) 0-0

Classement PTS J G N P BP BC DIF

1) Orlando Pirates 4 2 1 1 0 3 0 3

2) Espérance ST 4 2 1 1 0 3 1 2

3) Platinum FC 1 2 0 1 1 0 2 -2

4) Horoya AC 1 2 0 1 0 1 3 -2

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.