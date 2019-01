CAN-2020 (Eliminatoires) : Tunisie-Libye pour une place en phase finale

Le tirage au sort des éliminatoires de la 6e édition du championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN-2020), prévu en Ethiopie, a été effectué mercredi au Caire, en marge de la réunion du comité d’organisation, et donné lieu à une double confrontation tuniso-libyenne et une autre algéro-marocaine, dans le cadre de la zone Nord.

Quarante-sept (47) pays prendront part aux éliminatoires qui permettront de distribuer les 15 billets mis en jeu dont deux pour la zone Nord, le seizième ticket revenant au pays organisateur, l’Ethiopie.

Lors de la phase aller des éliminatoires de la Zone Nord, la Tunisie affrontera la Libye à Tunis, tandis que le Maroc accueillera l’Algérie.

Le vainqueur de chaque double confrontation sera qualifié pour la phase finale.

Le Maroc, vainqueur de la dernière édition, est le seul pays hôte à remporter le CHAN après sa large victoire (4-0) contre le Nigeria.

Le calendrier des éliminatoires

Zone Nord (2 qualifiés)

Algérie Vs Maroc

Maroc Vs Algérie

Tunisie Vs Libye

Libye Vs Tunisie