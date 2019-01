Tunisie – Lutte antiterroriste : Ahmed Adhoum plaide pour une coopération à grande échelle

Le ministre des Affaires religieuses Ahmed Adhoum a plaidé, mardi, pour une coopération à grande échelle avec les partenaires de la Tunisie en vue de lutter contre terrorisme et l’extrémisme.

Recevant, mardi, au siège du ministère, le secrétaire général de Dar Al-Fatwa en Australie, Salim Alwan Houssaini et le vice-président de l’Université islamique de Kiev, (Ukraine), Asaad Tamim, le ministre a mis en avant le rôle joué par son département dans la consécration de la pensée ” centriste ” et ” tolérante ” et la contribution avec les composantes de la société civile à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.

Adhoum a, à cet effet, insisté sur la nécessité de promouvoir la coopération avec ces institutions au service de l’Islam, appelant à protéger les générations futures contre le terrorisme.

Le ministre a également appelé à renforcer l’échange de visites entre experts et à intensifier l’organisation de conférences et de concours internationaux pour la mémorisation et l’exégèse du Coran.

Pour sa part, le secrétaire général du Conseil suprême de Dar Al-Fatwa, en Australie, a évoqué les efforts déployés par le Conseil pour protéger la communauté musulmane en Australie, faire connaître les nobles valeurs de l’islam et enraciner les principes de modération et de rejet de violence.

Le vice-président de l’Université islamique de Kiev a, quant à lui, souligné le souci de l’université d’inculquer les règles de la religion islamique aux jeunes et de diffuser la culture de la coexistence.