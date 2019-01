Résultats des matches des 1/16e de finale de la Coupe de Tunisie de handball disputés samedi.

AS Hammamet – JS Kairouan 25-21

US Témimienne – CA Bizertin 26-24

CS Msaken – FS Menzel Horr 30-28

O Soliman CS Hilalien 35-34 (après prolongation 30-30 )

EBS Béni Khiar – AS Téboulba 24-28

CH Ksour Essef – O Medenine HB ( forfait OMHB )

JS Chihia – S Zaghouanais 32-20

CS Hiboun – US Sayada 29-25