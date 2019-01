Coupe de Tunisie (2018/2019 : Programme des 1/16e de finale

Programme des seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie de football (2018/2019) qui seront disputés mardi 29 et mercredi 30 janvier courant à partir de 13h30.

mardi 29 janvier:

A Sfax (cité El Habib):

Al Ahly Sfaxien – Club Africain

A la Marsa:

AS Marsa – CS Sfaxien

A Gabès:

AS Gabès – Espérance ST

A Al Aala:

CS Aaloui – ES Sahel

A Chammekh:

Zitouna Sport Chammekh – CS Msaken

A Ben Arous:

SC Ben Arous – ES Metlaoui

mercredi 30 janvier

A Bousalem:

US Bousalem – AS Jerba Ajim

A Kebili:

Oasis sportive de Kebili – Al Alia Sport

A Oued ellil:

AS Oued Ellil – JS kairouan

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – CS Chebba

A Soliman:

US Soliman – US Tataouine

A Hammam-lif:

CS Hammam-lif – Stade gabésien

A Bizerte (15 octobre)

CA Bizertin – Stade Tunisien

A Houmet Souk

AS Djerba – EM Mahdia

A Rejiche:

AS Rejiche – US Monastir

A Gafsa:

EGS Gafsa -SA menzel Bourguiba