Coupe arabe des clubs champions : ES Sahel vs Raja Casablanca

L’entraîneur français de l’Etoile Sportive du Sahel, Roger Lemerre, a affirmé que son équipe est “prête” à affronter le Raja Casablanca (Maroc)en quart de finale de la Coupe arabe des clubs champions de football, samedi au stade Moulay Abdallah de Rabat, à partir de 17h00.

Lors d’une conférence de presse tenue vendredi soir à Rabat, Roger lemerre a qualifié “d’importante” la rencontre face à un adversaire respectable le Raja, qui intervient 48h après le match du championnat de la ligue 1, estimant que la fréquence des matches importants est un élement positif pour l’équipe. “Je pense que le match sera très disputé des deux côtés et nous sommes prêts à ramener un résultat positif ” a-t-il ajouté.

Pour sa part, l’attaquant étoilé, Amine Chermiti a souligné que ce sera un derby de très haut niveau et qu’il s’attend à un grand match. “Nous sommes prêts et déterminés à obtenir un résultat positif à Rabat avant le match retour de qualification le 8 février prochain à Sousse”.

Lemerre devra se passer du milieu de terrain Mohamed Amine Ben Amor qui est resté à Sousse à cause d’une blessure et de Ghazi Abderrazak et Aymen Trabelsi, qui viennent de rejoindre Al Ohod d’Arabie Saoudite et d’Al Khour du Qatar.

L’ES Sahel est le dernier représentant du football tunisien dans cette compétition arabe après l’élimination du Club africain et le CS sfaxien.

Les étoilés rappelle-t-on se sont qualifiés pour les quarts de finale en éliminant une autre formation marocaine le Widad Casablanca (1-0 à aller à Casablanca (0-0) et 1-0) à Sousse.