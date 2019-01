Beja – Intempéries : Coupures d’électricité dans plusieurs villages de Teboursouk, Amdoun et Nefza

Des vents violents, dépassant 80 km à l’heure, ont entraîné la chute de poteaux électriques et provoqué des pannes de courant dans plusieurs villages du gouvernorat de Béja ces dernières heures, rapporte vendredi soir la correspondante de l’agence TP.

Les localités touchées par cette coupure sont Gern El Kabch à Tebourzouk, Oulija, Dhehirat et Aouled Salem à Nefza ainsi que Ramdhania à Amdoun tandis que des interruptions occasionnelles ont été enregistrées dans plusieurs autres régions et quartiers.

Les services de la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG) étaient en alerte depuis des jours et les équipes de permanence qui ont reçu des renforts ont jusqu’ici réussi à rétablir l’électricité à Ramdhania alors que les efforts se poursuivent pour rétablir l’éclairage dans d’autres zones, a précisé une source de la STEG.

Une vague de froid et de neige sévit dans le gouvernorat de Béja depuis mercredi sur les sommets notamment de Nefza, Tibar, Teboursouk et Amdoun. La station météorologique a enregistré vendredi des chutes de neige de dix centimètres à Meghraoui et Jouza et moins de trois centimètres à Douga, Dejba et Garraa ainsi que des précipiatioins comprises entre 40 mm à Nefza et 15 mm et Testour.

Les vents ont également causé jeudi la chute d’un certain nombre d’arbres à Beja sud, Medjez El Bab, provoquant une interruption temporaire de la circulation sur certaines routes.