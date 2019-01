Tunisie – Chute de neige : Liste des routes bloquées

La circulation routière a été interrompue, jeudi, sur plusieurs routes en raison de la chute de grandes quantités de neige sur les hauteurs du nord-ouest, a fait savoir la Direction générale de la garde nationale.

Voici la liste des routes bloquées, selon un communiqué rendu public par le ministère de l’Intérieur.

-La route bitumée et non numérotée reliant Ghardimaou à Ain Soltane

-La route locale n°406 reliant Ghardimaou à Ain Soltane

-La route nationale n°61 reliant la localité Esserya à Ghardimaou

-La route bitumée et non numérotée reliant Kalaat Senan à Safsaf

-La route nationale n°173 reliant Touiref à Sakia

-La route nationale n°60 reliant Sra Ouertane à Ain Ksiba

A ce propos, la Direction de la garde nationale a invité les usagers de la route à faire preuve de prudence, à respecter la distance de sécurité, à réguler la vitesse en fonction de la circulation, à ne pas prendre de risques inutiles et à se conformer au code de la route.

Pour tout renseignement, la direction générale de la Garde nationale (Bureau d’orientation routière) a mis à la disposition des usagers de la route les numéros de contact suivants :

– 71963512

– 71960448

– 193