Ligue des champions d’Afrique (Groupe C) : Al Ismaily SC exclu par la CAF (Reuters)

La Confédération africaine de football (CAF) a exclu le club égyptien Al Ismaily SC de la Ligue des champions de football à cause des incidents fomentés par ses supporters lors de son match face au C.Africain, disputé vendredi dernier à Al Ismailia, pour le compte de la 2e journée du Groupe C, rapporte mercredi soir l’agence Reuters.

L’arbitre avait arrêté la rencontre à la 84 alors que l’équipe tunisienne menait au score 2 à 1 grâce à deux penalties accordés par l’arbitre camerounais Neant Alioum, et ce à cause de jets de pierres et de bouteilles sur la pelouse par les supporters du club égyptien.

Au nombre de dix mille, les supporters d’Al Ismaily exprimaient leur mécontement des résultats médiocres de leur équipe en championnat et en Ligue des champions mais aussi de l’arbitre camerounais pour avoir sifflé le deuxième penaly.

Après l’exclusion du club égyptien ces deux résultats face au TP Mazembe (0-2) et le C.Africain (1-2) ne seront plus pris en compte. Grâce à ses deux victoires face au C.Africain (1-0) et le TP Mazembe (3-0), le CS Constantine d’Algérien est en tête du tableau avec 6 points, devant la formation congolaise (3 pts) qui avait battu à domicile Al Ismaily (2-0) et le C.Africain (0 pt).