Championnat de D1 (4ème journée/mise à jour) : Le Raja en forme avant d’affronter l’ES Sahel

Le Raja de Casablanca (RCA) a arraché une victoire précieuse face l’AS FAR (2-1), mercredi à Marrakech, en match de mise à jour de la 4è journée de Botola Maroc Télécom D1 de football.

Hamza Khaba a ouvert le score pour l’AS FAR à la 38é minute de jeu, avant que Mohcine Iajour n’égalise pour les Verts deux minutes plus tard. Ayoub Nenah a marqué le but de la victoire du Raja à (70é).

Cette victoire permet au RCA (21 points) de grimper à la 4è place au classement du championnat, tandis que l’AS FAR (14 points), qui vient de subir 6ème défaites de la saison, pour 3 victoires et 5 nuls, stagne à l’avant dernière position aux côtés de l’Olympique de Khouribga et l”Itiihad de Tanger.

Ainsi le Raja affiche la même forme du moment que l’ES Sahel qui a remporté le classico en Ligue 1 tunisienne face au C.Africain à El Menzah (1-0) comptant pour la 13e journée qui lui permet de remonter à la 4e place également (29 pts), les deux formations maghrebines s’appretant à disputer le match aller comptant pour les quarts de finale de la coupe arabe des clubs, samedi prochain à Casablanca.