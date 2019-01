Tunisie : La fédération générale de l’enseignement secondaire entame un sit-in ouvert au siège du ministère de l’éducation

La fédération générale de l’enseignement secondaire a entamé, lundi après-midi, un sit-in ouvert au siège du ministère de l’éducation pour appeler le gouvernement à s’assoir à la table des négociations.

Le secrétaire général de la fédération générale de l’enseignement secondaire, Lassaad Yaacoubi a déclaré, brièvement, dans une vidéo postée sur la page officielle du syndicat sur facebook que ce sit-in vise à inciter le ministère et le gouvernement à entrer en négociations avec la fédération pour examiner les revendications des enseignants.

Yaacoubi a appelé les structures syndicales de l’enseignement secondaire dans le Grand Tunis à rejoindre le sit-in, soulignant que la fédération ambitionne par ce mouvement de protestation imposer une solution et entrer en négociations avec le ministère et le gouvernement au sujet des revendications des professeurs.

Le directeur général du cycle préparatoire et de l’enseignement secondaire au ministère de l’éducation, Hatem Amara avait déclaré, plus tôt dans la journée, qu’il n’y aura pas d’année blanche dans les lycées et collèges”, affirmant que le ministère est résolu à trouver les solutions qui servent l’intérêt de l’élève et garantissent la stabilité.

Des manifestations d’élèves ont été organisées dans plusieurs gouvernorats où les cours ont été suspendus dans la plupart des collèges et lycées pour appeler à résoudre le problème entre le ministère de l’éducation et le syndicat afin d’éviter une année blanche.