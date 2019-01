Classement IFFHS : le championnat tunisien perd sa 1ère place africaine et arabe

La Ligue 1 tunisienne a perdu sa première place africaine et arabe au classement du meilleur championnat africain pour l’année 2018 et occupe désormais la 2e position derrière la Botola du Maroc, selon l’International Federation of Football History and Statistics (IFFHS).

Le championnat tunisien qui a occupé la première place pendant les cinq dernières années a perdu 6 places par rapport à l’année 2017.

Selon le nouveau classement établi par cette organisation d’études historiques et statistiques sur le football, le championnat marocain est ainsi classé 27e mondial et 1er au niveau africain, devant respectivement la Ligue 1 tunisienne (30e mondiale), le championnat de la RD Congo (32e), celui d’Egypte (33e), de Zambie (35e), du Soudan (45e) et de l’Algérie (46e).

Depuis 9 ans, la Liga espagnole est en tête de ce prestigieux classement, devant la Premier League anglaise et le championnat du Brésil.

Créé en 1984 à Leipzig en Pologne, le classement est établi en prenant compte des résultats des 5 meilleurs clubs de chaque championnat au niveau local comme international.