Béji Caid Essebsi présente ses condoléances à la famille de Mustapha Filali

Le président de la République Béji Caid Essebsi s’est rendu lundi à la maison du défunt, le militant Mustapha Filali qui s’est éteint dimanche à l’hôpital militaire de Tunis.

Il a présenté ses condoléances à la famille du regretté, évoquant ses qualités et l’éminence de son rôle dans l’édification de l’Etat indépendant.

Caid Essebsi a, à l’occasion, rappelé le riche parcours de Mustapha Filali au service de la patrie.

Dans un faire-part publié plus tôt dans la journée, la présidence de la République a regretté le décès du syndicaliste et homme politique Mustapha Filali.

” Avec la disparition de Mustapha Filali, la Tunisie perd un militant et un immense patriote qui a eu des contributions remarquables dans les domaines politique et législatif “, lit-on de même source.

Filali avait occupé plusieurs postes politiques et syndicaux et contribué à l’élaboration de la Constitution de la Tunisie après l’indépendance et celle de 2014 qui est venue consacrer le caractère civil de l’Etat tunisien et parachever son édifice démocratique.

Mustapha Filali est le premier ministre de l’Agriculture après l’indépendance. Il a contribué à la nationalisation des terres et la suppression des Habous.

Les obsèques auront lieu mardi au cimetière ” Errahma ” de Radès dans la banlieue sud de Tunis.