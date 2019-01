Tunisie – Education : Suspension des cours et des examens jeudi

Les cours et examens seront suspendus jeudi dans tous les établissements éducatifs, universitaires et de formation et reprendront vendredi, annoncent les ministères de l’Education et de l’Enseignement supérieur et de recherche scientifique, de la formation professionnelle et de l’emploi, dans un communiqué commun rendu public mercredi.

“La suspension des cours est conforme à la décision du Conseil des ministres de mercredi afin de garantir la sécurité des élèves et des étudiants et compte tenu des circonstances exceptionnelles et des difficultés liées au transport”, ajoute le communiqué.

Les fonctionnaires et les employés du secteur public observeront jeudi une grève à l’appel de l’Union générale tunisienne du travail pour exiger une augmentation des salaires des fonctionnaires après l’échec d’une série de négociations entre le syndicat et le gouvernement.

La grève commence à minuit dans la nuit de mercredi à jeudi et se poursuivra jusqu’à minuit jeudi 17 janvier. Elle touchera les hôpitaux publics, les transports publics, l’éducation, les administrations régionales et locales, les bureaux de poste, les municipalités, les recettes, les fonds sociaux et les banques publiques.