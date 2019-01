Coupe d’Italie : Avec la Roma et l’Atalanta, tout le monde est là pour les 1/4

L’AS Rome et l’Atalanta Bergame ont composté leur billet lundi pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie, qui seront de très haut niveau avec la participation de toutes les meilleures équipes du pays.

Il n’y avait rien d’insurmontable pour la Roma, qui recevait la Virtus Entella, une équipe de Serie C. Et les Romains se sont encore facilités la tâche en ouvrant le score dès… la 20e seconde du match.

Ce but express a été inscrit en talonnade par le Tchèque Patrick Schick, qui a ensuite offert à Marcano le but du 2-0, toujours du talon, juste avant la pause.

Un doublé de Schick en tout début de deuxième période, puis un but de Pastore ont permis aux giallorossi, qui iront affronter la Fiorentina en quarts de finale, de creuser encore l’écart et de confirmer leur supériorité.

Dans l’autre match du jour, l’Atalanta Bergame s’est imposée 2-0 sur la pelouse de Cagliari, grâce à deux buts inscrits en fin de match par Zapata et Pasalic.

L’Atalanta affrontera en quarts de finale la Juventus Turin, quadruple tenante du titre.

Les deux autres quarts de finale mettront aux prises l’AC Milan et Naples d’une part, et l’Inter Milan et la Lazio Rome d’autre part.

Résultats

LAZIO ROME-Novara (Serie C) 4-1

Sampdoria Gênes – AC MILAN 0-2 a.p.

Bologne-JUVENTUS TURIN 0-2

Torino-FIORENTINA 0-2

INTER MILAN-Benevento (Serie B) 6-2

NAPLES-Sassuolo 2-0

Cagliari-ATALANTA BERGAME 0-2

AS ROME-Virtus Entella (Serie C) 4-0

TABLEAU DES QUARTS DE FINALE

Fiorentina – AS Rome

Atalanta Bergame – Juventus Turin

Inter Milan – Lazio Rome

AC Milan – Naples.