Tunisie : Ghannouchi réitère l’attachement d’Ennahdha au partenariat avec le président de la République

Le président du Mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi a souligné samedi l’attachement du parti au partenariat et au consensus avec le président de la République, mais aussi avec le chef du gouvernement.

” Nous tenons à maintenir le partenariat et le consensus avec le président de la République et le chef du gouvernement, sur la base des prérogatives et des attributions assignées à chacun “, a-t-il dit lors d’une conférence organisée par le Centre des études stratégiques et diplomatiques à Tunis, sur le thème ” la révolution, 8 ans après : vision et prospective “.

” Nous évitons toute interférence dans les dossiers qui relèvent du ressort de la présidence de la République, dont les affaires étrangères et la Défense et nous faisons de même avec les dossiers qui sont du ressort de la présidence du gouvernement, en l’occurrence les dossiers de la politique économique et sociale “, a-t-il ajouté.

” Nous faisons la part des choses à ce sujet “, a-t-il tenu à préciser.

Le mouvement Ennahdha n’a pas annoncé la fin du consensus avec le président de la République Béji Caïd Essebsi, a encore souligné Ghannouchi.

” Il n’y a pas de rupture entre les parties au pouvoir, dans la mesure où il n’y a aucune autre alternative à la politique de consensus imposée par la loi électorale qui représente un acquis de la démocratie “, a-t-il indiqué, faisant remarquer que la démocratie consensuelle met fin au monopole du pouvoir.

Pour Ghannouchi, ” les Tunisiens ont besoin de lois les contraignant de cohabiter et de bannir l’exclusion pratiquée envers le Mouvement Ennahdha ou les Destouriens “.