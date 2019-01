Championnat de Tunisie : le calendrier de la deuxième phase

La Fédération Tunisienne de Basket-ball a communiqué, vendredi, le calendrier de la deuxième phase (play-off et play-out) du championnat de la Nationale A messieurs.

Les équipes de l’ES Radès (+1 bonus), le S.Nabeulien, la JS Kairouan et l’US Monastir ont assuré mercredi dernier leur qualification pour la phase play-off, alors que le C.Africain, le CA Bizertin, l’AS Hammamet et JS Manazeh joueront le play-out, en attendant les derniers matches d’appui entre le DS Grombalia et Ezzahra Sport d’une part et entre ES Goulette et l’Etoile du Sahel, d’autre part, pour déterminer les équipes qui complèteront les deux tableaux.

Lors de la première journée de la phase play-off, prévue le 16 janvier, l’ES Radès, tenant du titre, ouvrira face au vainqueur du match DS Grombalia-Ezzahra Sport, tandis que l’US Monastir sera opposée au Stade Nabeulien et la JS Kairouan sera confrontée au vainqueur ES Goulette-ES Sahel.

Au play-out, la première journée qui aura lieu le 18 janvier, proposera des confrontations entre l’AS Hammamet et le CA Bizertin et entre le Club Africain et JS Manazeh tandis que le troisième match mettra aux prises les vaincus des matches DS Grombalia-Ezzahra Sport et ES Goulette-Etoile du Sahel.

Rappelons que les matches d’appui entre la DS Grombalia et Ezzahra Sport, d’une part, et l’ES Goulette et l’Etoile du Sahel d’autre part, auront lieu ce samedi.

Le coup d’envoi de la phase play-off qui se jouera en aller et retour, sera donné le 16 février, et s’achèvera le 2 mars. La phase play-out (aller et retour) débutera le 18 janvier et prendra fin le 10 mai.

Programme de la première journée play-off:

16 janvier:

ES Radès – Vainqueur DS Grombalia-Ezzahra Sport

US Monastir – Stade Nabeulien

JS Kairouan – Vainqueur ES Goulette-ES Sahel

NB: L’ES Radès entamera la phase play-off avec 1 point de bonus.

Programme de la première journée play-out:

18 janvier:

AS Hammamet – CA Bizertin

Club Africain – JS Manazeh

Vaincu DS Grombalia-Ezzahra Sport – Vaincu ES Goulette-Etoile du Sahel