Ligue des Champions d’Afrique : Horoya vs Espérance de Tunis

Pour son retour en compétition africaine, l’Espérance sportive de Tunis (EST), vainqueur de la dernière édition de la ligue des champions d’Afrique, sera opposé vendredi 11 janvier à Conakry à 16h00 heure locale, à l’Athlétique club de Horoya (HAC) dans le cadre de la première journée de la phase de poules (groupe B).

Les deux clubs n’en seront pas à leur premier duel, ce vendredi dans la capitale guinéenne. En effet, ce sont les sang et or qui avaient privé le HAC de la qualification pour les 8èmes de finale de la Ligue des champions 2017, il y a un peu moins de deux ans.

Et pourtant, les Guinéens avaient raté de peu l’occasion de passer ce cap, mais devaient à chaque fois butter sur le très brillant Moez Ben Cherifia qui multipliait les parades avant que n’intervienne le but de Iheb Mbarki, synonyme de qualification à la phase des poules de la Ligue des Champions dfAfrique de 2017.

Quoiqu’il en soit, le champion de Guinée 2017-2018 et actuel leader du championnat 2018-2019, se rappellera surement avoir déjà battu l’EST (2-1/16ème de finale retour LDC 2017) et tentera de prendre ses trois premiers points dans la poule B sur son terrain.

Pour ce faire, le staff technique du HAC pourra compter sur les deux nouvelles recrues du club, les deux internationaux burkinabés, à savoir; l’ailier droit Yacouba Mando et l’avant-centre Bassirou Ouedraogo.

De son côté l’Espérance de Tunis qui s’est envolée mardi pour Conakry à bord d’un avion spécial, compte mener une belle nouvelle campagne pour défendre son titre à l’instar de la précédente édition où ils ont enregistré en 16 matches joués, 9 victoires contre 4 nuls et 3 défaites .

Les protégés de Mouine Chaabani, sont tenus de faire une bonne entame et d’assurer dès le match aller afin de se positionner en tête de leur groupe.

Les espérantistes, également, leader du championnat national, iront en Guinée avec un moral au beau fixe après leurs récentes performances et notamment la victoire au dernier derby de la capitale face au Club africain (2-1).

La Formation espérantiste a entamé ses préparatifs en prévision de la confrontation de ce vendredi au lendemain du derby avec l’ensemble de son effectif. Et hormis Saad Bguir incertain (victime d’une entorse de la cheville), les sang et or profiteront de l’apport de la nouvelle recrue algérienne, Taieb Meziani, et du retour de Heythem Jouini.

En défense, Plus de peur que de mal pour Chamseddine Dhaouedi qui a souffert d’un léger mal de dos peu avant le coup d’envoi du derby et sera donc du voyage à Conakry.

Le groupe de l’EST compte, rappelle-t-on, le FC Platinum (Zimbabwe), Horoya AC (Guinée) et Orlando Pirates (Afrique du Sud)

La confédération africaine de football (CAF) avait désigné un trio éthiopien conduit par Bamlak Tessema pour officier la rencontre entre Horoya AC et l’Espérance de Tunis.

Tessema sera assisté par ses compatriotes Kindie Mussie et Tigle Gizaw Belachew.