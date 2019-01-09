Tunisie  : Signature d’un accord entre le SNJT et la présidence du gouvernement

Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a annulé la grève qui était prévu pour le lundi 14 Janvier, une date qui coïncide avec le huitième anniversaire de la révolution.
Un important accord a été signé avec la présidence du gouvernement à la Kasbah en présence des représentants du syndicat des journalistes, la fédération des directeurs des journaux (FTDJ), la Haute Autorité Indépendante pour la Communication Audiovisuelle (HAICA) ainsi que du ministre des Affaires Sociales, Mohamed Trabelsi.
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مؤتمر صحفي مشترك من مقر رئاسة الحكومة بالقصبة بحضور ممثلين عن- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين- وزارة الشؤون الاجتماعية- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية – وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري- الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية – الجامعة التونسية لمديري الصحف- الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة – الغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة- مؤسسة التلفزة التونسية- مؤسسة الاذاعة التونسية- ووكالة تونس أفريقيا للأنباء- الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
Publiée par النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين-Snjt sur Mercredi 9 janvier 2019