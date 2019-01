Issam Chebbi : La réunion du comité central d’Al Joumhouri consacrée aux prochaines élections

Le secrétaire général du parti Al-Joumhouri Issam Chebbi a indiqué samedi que la 6ème session ordinaire du comité central du parti qui se tient le 5 et 6 janvier à Sousse est consacrée à l’examen de la situation politique et sociale du pays et aux préparatifs du parti pour participer aux prochaines élections.

Dans une déclaration au correspondant de l’agence TAP à Sousse, Issam Chebbi a ajouté que les membres du comité central d’Al-Joumhouri discuteront des tâches dévolues au parti face à la grave crise que traverse la Tunisie et qui sont, selon lui, le résultat de l’échec des orientations des gouvernants actuels, de leur incapacité à gérer les affaires du pays et de la focalisation sur les prochaines élections.

Issam Chebbi a relevé que les militants du parti appellent toutes les forces démocratiques et les Tunisiens à œuvrer à mettre fin à cette crise politique et sociale pour que la solution à trouver ne soit pas tributaire d’accords et de compromis entre les mains des gouvernants actuels.

D’après lui, la rencontre qui a eu lieu récemment à Carthage sous la présidence du chef de l’Etat n’a pas abouti à des solutions et des propositions pour sortir de la crise.

Les membres du comité central mettent en garde contre la gravité de la situation sociale dans le pays à la lumière notamment à la grève générale prévue le 17 janvier dans le secteur de la fonction publique et le secteur public, a ajouté le secrétaire général d’Al Joumhouri, affirmant le soutien total de son parti aux revendications des agents de la fonction publique.

Sur un autre plan, Issam Chebbi a indiqué que son parti se prépare à participer aux élections législatives dans toutes les circonscriptions avec des listes du parti, précisant que les membres du comité central procèderont lors de leurs travaux à la formation de trois ateliers de réflexion pour fixer les critères et les choix des candidats du parti dans les régions.

Pour lui, les informations laissant entendre que les élections seront reportées constitueraient une ligne rouge à ne pas franchir et une tentative de se dérober de ses responsabilités. Al-Joumhouri n’acceptera pas le report du délai constitutionnel des élections, a-t-il insisté.

Et d’ajouter que son parti est concerné par la participation à la prochaine élection présidentielle non pas en présentant son propre candidat mais à travers un consensus des forces démocratiques autour d’une personnalité consensuelle.