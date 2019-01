Ligue 2 (1e journée retour) : Les leaders à l’épreuve du déplacement

Les leaders des groupes A et B de la Ligue 2 professionnelle de football au terme de la phase aller en l’occurrence l’ES Zarzis et le CS Chebba seront tous deux à l’épreuve du déplacement, ce week-end, à l’occasion de la reprise de la compétition dans sa phase retour.

L’ES Zarzis se déplacera dimanche, à Jerba où elle affrontera la lanterne rouge du groupe A l’ES Jerba qui compte seulement 4 points et sera dans l’obligation de décrocher sa première victoire de la saison sur son terrain.

Le CS Chebba ira quant à lui, affronter l’EO Sidi Bouzid, 11e du groupe B avec 11 point, sans véritables appréhensions vu l’écart de points qui sépare les deux équipes et le parcours quasi sans fautes réalisé par la formation de Chebba, aussi bien à domicile qu’en déplacement.

Dans le Groupe A, la phase retour sera ouverte samedi 5 janvier avec à l’affiche cinq sur les six rencontres programmées pour cette première journée.

L’AS Marsa (2e, 21pts), accueillera son voisin l’AS Ariana (8e, 14 pts), avec la ferme ambition de confirmer sa bonne forme et continuer sur sa lancée de résultats probants. L’AS Ariana, victorieuse lors de son dernier match sur son terrain, tentera de surprendre son adversaire pour espérer sortir du milieu du tableau et coller davantage au peloton de tête.

Même cas de figure pour le reste des rencontres de ce groupe où les équipes du haut du tableau se trouvent confrontées aux formations pensionnaires de la seconde moitié du classement, à l’instar de l’AS Soliman (4e, 18 pts) qui accueillera, l’US Siliana (7e, 14pts), ou encore l’Olympique de Béja (3e, 21 pts) qui recevra le Sfax RS (10e, 11 pts).

Reste une rencontre de bas du tableau qui opposera le CS Korba (11e, 9pts) à l’AS Oued Ellil (9e, 12 pts). Lors de leurs deux derniers matches, le CS Korba avait arraché un nul précieux face au CO Médenine, tandis que Oued Ellil avait subi une défaite humiliante face à l’US Siliana (7-1).

Dans le Groupe B, toutes les rencontres de cette journée inaugurale de la phase retour se joueront samedi 5 janvier.

La lanterne rouge du groupe, l’OC Kerkennah, ira défier l’ES Radès (5e, 19 pts) sur son terrain, avec l’intention de rééditer la prestation de la dernière journée qui s’est soldée par une victoire en déplacement face au CS Jbeniana (1-2).

De son côté, le SA Menzel Bourguiba (2e, 21pts) offrira l’hospitalité au 7e du groupe, Jendouba Sport (13pts) qui peut enfin souffler grâce à sa précieuse victoire lors de la 11e journée à domicile face au SC Ben Arous.

A Hammam-Sousse, l’Espoir sportif de la place (avant dernier avec 8 points), accueillera le 3e du classement avec 21 points, à savoir; l’AS Kasserine. Bien que la mission semble difficile pour les deux équipes, toutes deux sont dans l’obligation de gagner afin de se démarquer de la concurrence pour l’AS Kasserine et quitter la zone de relégation pour l’ES Hammam-Sousse.

Par ailleurs, le SC Ben Arous (10e, 8 pts) se rendra à Sfax pour affronter le SS Sfaxien (6e, 13 pts) avec l’ambition de rectifier le tir et réaliser une bonne entame dans cette phase retour. Les Sfaxiens qui stagnent en milieu de tableau seront quant à eux tenus de se relancer pour éviter la zone de relégation.

La dernière affiche du groupe opposera à Gafsa, EGS Gafsa (4e, 19pts) au CS Jebeniana (8e, 13pts). Les deux clubs ont clôturé la phase aller sur une défaite et doivent se racheter dès cette 12e journée pour ne pas perdre pied alors que la compétition demeure encore très longue.

Voici le programme de la première journée retour:

Poule A:

Samedi 5 janvier Arbitres

A la Marsa:

AS Marsa – AS Ariana Sofiene Guettat

A Soliman:

AS Soliman – US Siliana Walid Bennani

A Korba:

CS Korba – AS Oued Ellil Abdelaoui Fradi

A Béja:

Olympique Béja – Sfax RS Oussama Ben Ishak

A Medenine:

CO Médenine – ES Jerba Majdi Bel Haj Ali

Dimanche 6 janvier

A Jerba Houmet Essouk:

AS Djerba – ES Zarzis Naim Hosni

Poule B

Samedi 5 janvier

A Radès (municipal)

ES Radès – OC Kerkennah Badis Ben Salah

A Menzel Bourguiba:

SA Menzel Bourguiba – Jendouba Sport Walid Mansri

A Hammam-Sousse

ES Hammam-Sousse – AS Kasserine Khaled Gouider

A Sfax (2 mars):

SS Sfaxien – SC Ben Arous Ali Haiji

A Sidi Bouzid:

EO Sidi Bouzid – CS Chebba Karim Mahjoub

A Gafsa:

EGS Gafsa – CS Jebeniana Hamdi Saoudi