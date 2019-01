Tunisie – Météo : Pluies isolées sur certaines régions du pays

Temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions, les nuages seront parfois abondants sur le nord et les hauteurs ouest avec pluies isolées.

Vent de secteur Nord fort de 50 à 70 km/h prés des côtes et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h à l’intérieur du pays.Mer forte à très agitée et les températures seront en légère baisse et les maximales seront comprises entre 12 et 17 degrés et voisines de 10 degrés sur les hauteurs Ouest.

Prévisions pour vendredi 4 janvier 2019

Temps froid avec quelques pluies sur le nord et localement le centre et possibilité des chutes de quelques flocons de neige sur les hauteurs ouest. Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud; fort prés des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays.

Mer agitée, températures en baisse et les maximales seront comprises entre 10 et 15 degrés et ne dépassant pas 8 degrés sur les régions ouest.