Référendum des meilleurs sportifs 2018 : Les internautes votent Malek Jaziri, Ons Jabeur et Anice Badri

Les joueurs de tennis Malek Jaziri et Ons Jabeur ont été élus, mercredi, par les internautes du site web de l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), meilleurs sportifs 2018, tandis que le titre honorifique de meilleur footballeur de l’année est revenu au joueur international de l’Espérance de Tunis, Anice Badri, et celui de meilleur sportif handisport à Walid Ketila et à Raouaa Tlili conjointement avec Soumaya Boussaid.

Grâce à ce vote, le tennisman Malek Jaziri qui a obtenu 45% des voix, ajoute une nouvelle distinction à son titre de meilleur sportif de l’année, lors du concours officiel du référendum de l’agence TAP, réalisé auprès des experts et des techniciens sportifs, et annoncé jeudi dernier.

Une juste récompense pour le sportif tunisien qui a réussi un remarquable parcours cette année en remportant notamment le tournoi de Qujing en Chine et en réalisant des performances honorables dans plusieurs tournois de Grand Chelem, ce qui lui a valu la 45e place mondiale au classement ATP, la meilleure de toute sa carrière sportive.

Jaziri a devancé par le nombre de voix le gardien du sept national Makram Missaoui, meilleur portier lors de la dernière coupe d’Afrique des nations organisée au Gabon et remportée par la sélection tunisienne, et qui s’apprête à disputer dans deux semaines son 8e mondial de suite, à l’occasion de la phase finale 2019 co-organisée par l’Allemagne et le Danemark.

Dans la catégorie féminine, les internautes ont plébicité Ons Jabeur qui a été élue au concours officiel meilleure sportive de l’année. La tenniswoman tunisienne (68e mondiale) a obtenu 43 % des voix, en consécration d’unne belle saison au cours de laquelle elle a notamment remporté le tournoi de Manchester, et atteint la finale du tournoi de Moscou, réalisant du coup sa meilleure progression au classement WTA (62e, début décembre).

La deuxième place est revenue, à l’instar du concours officiel, à l’escrimeuse Ines Boubakri (36%) et la troisième à la jeune halthérophile Ghofrane Belkhir (9%).

Par ailleurs, le titre de meilleur footballeur de l’année a été obtenu par l’attaquant international de l’Espérance de Tunis Anice Badri (44% des voix), devant l’international tunisien de l’AS Saint-Etienne, Wahbi Khazri, vainqueur du concours officiel (25%), tandis que les attaquants Mohamed Amine Ben Amor (Etoile du Sahel) et Firas Chaouat (CS Sfaxien) se sont partagés la troisième place du podium (12%).

Concernant le concours de meilleur athlète handisport masculin, les internautes ont voté massivement pour Walid Ktila (63%) qui a devancé Yassine Gharbi (12%) et Abbès Saidi (10%). Chez les dames, Raouaa Tlili a partagé la première place avec Soumaya Boussaid avec 35 % des voix chacune, alors que Maroua Brahmi a occupé la 3e position (12%).