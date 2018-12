Tunisie : Les mouvements de protestation que connaissent plusieurs régions sont “légitimes” (Maghzaoui)

Le secrétaire général du Mouvement “Echaab”, Zouhair Maghzaoui, a qualifié, samedi, de “légitimes” les mouvements de protestation que connaissent plusieurs régions de la Tunisie.

Pour lui, les motifs de ces contestations sont liés à la cherté de la vie, la hausse du taux de chômage, l’absence de développement, en particulier à l’intérieur du pays et la persistance de la politique des promesses non tenues.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, en marge du 3e congrès régional du Mouvement “Echaab”, à Gafsa, Maghzaoui a indiqué que son parti avait invité les citoyens à manifester de manière civique et pacifique et dans un total respect de la loi, sans prendre pour cible les biens publics et privés.

Il a, dans ce sens, appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires visant à réduire les effets de la crise économique et à engager un dialogue avec les protestataires dans les régions.

D’autre part, Maghzaoui a noté que la production des unités de la Compagnie des Phosphates de Gafsa est paralysée à cause des mouvements de protestation. Et d’ajouter “aucun responsable du gouvernement ne s’est déplacé sur les lieux pour écouter les manifestants et éviter ainsi la propagation des manifestations”.