Tunisie : Le ministère de la Défense nationale prend des mesures de sécurité à l’occasion du réveillon et du 7e anniversaire de la révolution

En coordination avec le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Défense nationale a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires, à l’occasion des festivités marquant la célébration de la nouvelle année administrative et le 7e anniversaire de la révolution du 14 janvier 2011.

Selon un communiqué rendu public jeudi par le département de la Défense nationale, ces fêtes sont souvent exploitées par les terroristes pour commettre des attentats.

Pour parer à toute éventuelle menace qui risque de compromettre la sécurité et la stabilité du pays, l’armée nationale maintient une extrême vigilance et se tient en alerte maximale particulièrement sur les frontières. Elle a autorisé un important déploiement dans les zones touristiques et les places publiques et envisagé une sécurisation plus poussée des installations sensibles et vitales, d’après le même communiqué.