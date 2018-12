Béji Caïd Essebsi invite son homologue irakien à participer au 30e Sommet arabe prévu à Tunis

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi a adressé à son homologue irakien Barham Salih, une invitation à participer au 30e Sommet arabe prévu le 31 mars 2019 à Tunis.

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères et envoyé spécial du président de la République, Sabri Bachtobji, a remis jeudi un message écrit à ce sujet du chef de l’Etat au président irakien qui a dit accepter l’invitation, selon un communiqué du département des Affaires étrangères.

La rencontre entre le président Irakien et le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères a offert l’occasion de passer en revue l’évolution des relations de coopération entre la Tunisie et l’Irak et de réaffirmer la volonté commune de les renforcer particulièrement dans les domaines du transport aérien, du tourisme, de la santé et de l’enseignement supérieur.