Tunisie – Météo : Températures en baisse

Le temps sera localement brumeux le matin et ciel partiellement voilé sur la plupart des régions. Vent de Nord-Est assez fort de 30 à 50 km/h près des côtes et faible à modéré de 15 à 25 km/h sur le reste du pays. La mer est très agitée à houleuse sur les côtes Est et houleuse sur le nord.

Les températures sont relativement en baisse et les maximales seront comprises entre 14 et 18°C et voisines de 12°C sur les hauteurs.

Prévisions pour demain jeudi 27 Décembre 2018:

Des bancs locaux de brume et de brouillard durant la matinée puis quelques nuages sur la plupart des régions. Vent de secteur Sud faible à modéré de 15 à 30 km/h.

Mer peu agitée et les températures maximales seront comprises entre 14 et 19°C et voisines de 12°C sur les hauteurs.