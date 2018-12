Kasserine : 16 individus arrêtés aux cités Ennour et Ezzouhour

Les unités sécuritaires à Kasserine ont arrêté, mardi et mercredi, 16 individus impliqués dans des heurts nocturnes qui ont éclaté durant ces deux derniers jours dans le centre ville de Kasserine en particulier aux cités Ennour et Ezzouhour.

Parmi les personnes appréhendés lors des opérations de perquisition à des maisons dans ces deux quartiers, cinq sont suspectées de détruire les cameras de surveillance installées par le ministère de l’intérieur.

Des heurts entre manifestants et forces de l’ordre ont éclaté, lundi et mardi soir, dans le centre ville de Kasserine où des jeunes des cités Ezzouhour et Ennour ont mis le feu à des pneus bloquant plusieurs ruelles et jeté des pierres sur les forces de l’ordre qui ont fait usage du gaz lacrymogène pour les disperser.

Ces protestations interviennent suite au décès du cameraman Abderrazek Zorgui qui s’est donné la mort par le feu pour des raisons liées à ses conditions familiales et sociales difficiles.