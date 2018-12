Ooredoo Tunisie, premier opérateur à obtenir la certification SST

Ooredoo Tunisie vient d’obtenir la certification SST (Santé et Sécurité au Travail), devenant ainsi le premier opérateur en Tunisie à obtenir ce label selon les exigences du référentiel BS OHSAS 18001. Ooredoo s’est engagé dans le domaine depuis plusieurs années et voit ainsi son effort être labellisé encore une fois.

Cette certification, attribuée par l’organisme de certification SGS, atteste la mise en place, par l’opérateur, des politiques et des valeurs essentielles reliées à la sécurité, au bien-être des employés et à la protection de l’environnement de travail. Elle assure également l’anticipation des risques à tous les niveaux : en cas d’accident de travail, de situation à risque ou de situation d’urgence. Elle constitue une garantie pour les employés d’un environnement de travail agréable, qui invite à réduire le taux d’absentéisme et à améliorer la confiance de l’employé envers la société.

« Le capital humain est le moteur de l’activité de Ooredoo. La protection de ce capital est notre priorité », a déclaré Youssef El Masri, Directeur général de Ooredoo Tunisie. Il poursuit : « C’est pour cet objectif que nous nous sommes engagés dans la démarche de certification de la sécurité de nos collaborateurs, se mettant ainsi en conformité avec les exigences internationales en termes de préservation des risques ».

Mais pour Ooredoo, le succès ne s’arrête pas là ! Pour la troisième année consécutive, l’opérateur maintient la certification ISO 27001, le plus haut niveau d’accréditation de sécurité. Cette certification représente une référence internationale en matière de disponibilité, d’intégrité et de confidentialité de l’information sur le périmètre « Data Center Cloud services : Housing, Hosting, Business Mail et IAAS ». Ainsi, Ooredoo garantit à ses clients une sécurité optimale de leurs données et de leurs informations.