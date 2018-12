L’Armée nationale gardera un œil vigilant sur la paix et la sécurité de la Tunisie

Le ministre de la Défense nationale Abdelkarim Zbidi a affirmé mardi que l’Armée nationale gardera un œil attentif pour préserver la paix et la sécurité de la Tunisie et fera face à toutes les menaces intérieures et extérieures.

Présidant mardi la clôture de la conférence annuelle des Armées à Tunis (mess des officiers au Belvédère), le ministre a insisté sur la nécessité de redoubler de vigilance, en particulier sur les frontières ouest en raison de son massif forestier sur les hauteurs et ses pistes difficiles d’accès qui constituent des lieux de retranchement, de déplacement et de communication entre terroristes.

Il a recommandé de renforcer l’encadrement des forces armées, mettant l’accent sur le besoin d’améliorer les conditions de vie des militaires à l’intérieur des institutions militaires.

Abdelkarim Zbidi a affirmé la contribution de l’Armée nationale depuis huit ans à assurer les différentes étapes de la transition démocratique et à maintenir l’ordre public, en étroite collaboration avec les forces de la sécurité intérieure. Il a mis en avant les efforts consentis par les deux institutions militaire et sécuritaire en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration irrégulière.

Le ministre a précisé que la conférence annuelle est une nouvelle tradition visant à évaluer les réalisations de l’action des différentes unités de l’Armée nationale tout en scrutant les lacunes.

L’objectif étant, a-t-il poursuivi, de trouver les solutions adéquates pour garantir le bon fonctionnement de l’institution et concevoir les programmes de la nouvelle année.