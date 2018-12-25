Accusé d’avoir pris la drogue du zombie, le citoyen s’explique en vidéo

هاذي قالتلهم أسكتوا !!السيد هذا ضحية الصفحات مرتزقة الفاشل و الغنوشي و التافهين اللي يروجو لحماية مخدرات الزومبي متاع الصحبي ين فرج لإلهائنا عن الإحتجاجات و تخويف الشعب باش نشدو ديارنا و نرضاو بالهم و الغم و السرقة و الإرهاب و للأسف ناس تبارتاجي(أغلبهم على حسن نيّة) في فيديو السيد هذا على أساس واحد مستهلك الزمبي و نحى حوايجو و كسر بلار كرهبة لكن في الحقيقة خاطيه..السيد هذا مواطن شريف و مظلوم و راجل صنديد حبّ يمنع طفلة من براكاح لقى روحو ماكل طريحة و مطلوب من فوق..بارتاجي و ساند مظلوم !!!كل التضامن و التقدير

Publiée par ‎سيدي لصرم Sidi Lasrem‎ sur Lundi 24 décembre 2018