Accusé d’avoir pris la drogue du zombie, le citoyen s’explique en vidéo

La vidéo d’un citoyen a fait le tour de la toile, lundi 24 décembre, à l’Avenue Mohamed V. L’homme a été accusé d’avoir pris la drogue du zombie d’où son comportement incompréhensible.
Le ministère de l’Intérieur a publié un communiqué pour expliquer que ce citoyen cherchait à défendre une fille qui a été braquée. Des citoyens ayant fait l’amalgame l’ont attaqué et lui ont même enlevé son pull.
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هاذي قالتلهم أسكتوا !!السيد هذا ضحية الصفحات مرتزقة الفاشل و الغنوشي و التافهين اللي يروجو لحماية مخدرات الزومبي متاع الصحبي ين فرج لإلهائنا عن الإحتجاجات و تخويف الشعب باش نشدو ديارنا و نرضاو بالهم و الغم و السرقة و الإرهاب و للأسف ناس تبارتاجي(أغلبهم على حسن نيّة) في فيديو السيد هذا على أساس واحد مستهلك الزمبي و نحى حوايجو و كسر بلار كرهبة لكن في الحقيقة خاطيه..السيد هذا مواطن شريف و مظلوم و راجل صنديد حبّ يمنع طفلة من براكاح لقى روحو ماكل طريحة و مطلوب من فوق..بارتاجي و ساند مظلوم !!!كل التضامن و التقدير
Publiée par سيدي لصرم Sidi Lasrem sur Lundi 24 décembre 2018