Tunisie : Le prix des oeufs ne sera pas augmenté

“La pénurie des œufs est en cours de règlement et l’approvisionnement sera assuré sans aucune augmentation de leurs prix en janvier 2019”, a souligné, lundi, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taeib.

Intervenant au cours de la réunion de la Haute commission du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Taieb a souligné que la pénurie en cette matière sera résolue dès le début du mois de janvier 2019.

Et d’ajouter que la crise des œufs et du lait sera réglée, en janvier 2019, suite à la lutte contre le monopole et l’action des brigades de contrôle.

Il a fait savoir que des milliers de litres de lait sont stockées, quotidiennement, par les spéculateurs.

Et de préciser que la contrebande des vaches vers des pays voisins est l’une des causes de l’aggravation de la crise du lait, ajoutant que les services du ministère de l’intérieur sont en train de lutter contre ce phénomène qui a déjà diminué.

Au sujet de l’ALECA (Accord de Libre-Echange Complet et Approfondi), le ministre a souligné que l’agriculteur et l’agriculture tunisiens ne sont pas encore prêts pour cet accord, ajoutant que le ministère participe aux négociations dudit accord.

A noter que cette première réunion de la Haute commission qui a réuni les directions centrales du ministère a permis d’examiner les priorités du ministère pour 2019.

Il s’agit de la production agricole, la qualité et la sécurité des produits agricoles et alimentaires, la pêche et l’aquaculture, le programme de l’eau, la question des forêts, l’aménagement des terres agricoles et le programme d’enseignement supérieur, de recherche, de formation et de vulgarisation agricole.

La Haute commission devra se réunir périodiquement afin d’assurer la coordination entre les structures du ministère, identifier les priorités et assurer la prise des décisions participatives.