Mondial des clubs 2018 : l’Espérance se réhabilite et termine à la 5e place

L’Espérance sportive de Tunis tenue de se rehabilter après sa lourde défaite concédée samedi dernier devant Al Ain des Emirats Arabes Unis (0-3) en quart de finale de la de la coupe du monde des clubs a terminé à la cinquième place du tournoi après sa victoire sur les mexicains de CD Guadaljara aux tirs au but (6-5) en match de classement disputé mardi au stade d’Al Ain.

Le temps règlementaire s’est achevé sur un score de parité 1-1.

Les mexicains ont ouvert le score en début de rencontre sur un pénalty obtenu suite à une faute de Sameh Derbali sur Angel Zaldivar dans la surface de réparation et transformé par Walter Sandova à la 8e.

Après deux tentatives de Frank Kom dont la frappe frole une première fois le poteau à la 2′ puis une autre qui passe au dessus de la transversale (21′) les sang et or réclament un pénalty à la 33e après une faute de la main de Josecarlos Van Rankin dans la surface de réparation, accordé par l’arbitre qui a eu recours à la VAr (assistance par vidéo), un pénalty transformé par Youssef Blaili qui égalise à la 38′.

Ce but a donné beaucoup de confiance aux protégés de Mouine Chaabani qui ont mieux joué en deuxième mi-temps mais n’ont pas pu prendre l’avantage.

L’espérance qui évoluait à dix à partir de la 78e après l’expulsion d’Anice Badri à la 78e suite à un deuxième carton jaune après une altercation avec un joueur mexicain puis une autre expulsion Houcine Rabii qui a écopé d’un carton rouge dans le temps additionnel (90+6) a réussi toutefois à resister jusqu’au coup de sifflet final du temps réglementaire.

La séance de tirs au but a permis de départager l’Espérance et les Chivas de Guadalajara dans le match pour la 5ème.

Celle-ci a souri aux champions d’Afrique puisque après 7 tirs des deux cotés Chamseddine Dhaouadi a transformé le dernier pénalty (6-2) etoffre la victoire aux sang et or qui terminent à la 5ème place de la coupe du monde.

A l’issue de la rencontre le gardien sang et or a été désigné meilleur joueur du match.