Un nouveau fournisseur d’accès Internet fera son entrée sur le marché tunisien au début de 2019

Un nouveau fournisseur d’accès Internet, baptisé BEE, fera son entrée sur le marché tunisien au début de l’année 2019.

Outre les services classiques de tout fournisseur d’accès Internet, BEE proposera des solutions innovantes pour les professionnels et les particuliers, grâce à ses compétences humaines et ses équipements à la pointe de la technologie, a affirmé le directeur général de la société, Anis Karin lors d’une conférence de presse, tenue à Tunis.

Cet investissement ayant réuni des capitaux tunisiens et étrangers offrira, dans une première étape, des abonnements ADSL et VDSL, avant d’élargir ses services à d’autres branches de la télécommunication notamment la FTTH, l’IPTV et la téléphonie, dans une deuxième étape, a-t-il ajouté.

Karin a, par ailleurs, souligné que la Tunisie vise aujourd’hui à favoriser la digitalisation des systèmes administratifs, scolaires et éducatifs et la modernisation des services fournis aux citoyens, en optimisant le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

L’enjeu consiste à assurer l’adaptation du pays aux mutations technologiques qui s’opèrent partout dans le monde.

La généralisation de l’accès à l’internet haut débit sur tout le territoire figure parmi les axes de la stratégie ” Tunisie Digitale 2020 “.