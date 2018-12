Docteurs Taieb ACH et Adel SEKMA remportent la 21ème édition du Prix Sanofi de Recherche en santé

Sanofi Tunisie a organisé la cérémonie de remise des prix de la 21ème édition du Prix Sanofi de Recherche en Santé.

Cet événement scientifique et médical de grande envergure consacre, depuis sa première édition en 1994, un dispositif de soutien et d’accompagnement des travaux de recherche en santé élaborés par des chercheurs exerçant en Tunisie.

« En tant qu’acteur mondial dans la santé, nous nous passionnons pour l’excellence scientifique parce que nous savons que ce que nous entreprenons aujourd’hui pourrait améliorer la vie des gens à l’avenir. Sanofi s’emploie à transformer les connaissances scientifiques et les progrès de la médecine en traitements de pointe pour les patients », a déclaré le Docteur Chokri Jeribi, Country Chair de Sanofi Tunisie et cofondateur du Prix Sanofi de Recherche en Santé.



Régi par un jury indépendant (plus de 80 membres depuis 1994) et composé d’éminents experts (en médecine, pharmacie, sciences fondamentales…), ce rendez-vous scientifique et médical a pour objectif de promouvoir la recherche en santé en Tunisie, et cela dans plusieurs aires thérapeutiques.

En encouragant les medecins chercheurs à publier leurs travaux dans des revues scientifiques internationales, Sanofi contribue à positionner la Tunisie en tant que hub de la recherche clinique en Afrique et au Moyen-Orient.

Au cours de cette cérémonie, un travail de recherche médical sera primé par les membres du jury sur un total de 21 initiatives soumises par les médecins chercheurs tunisiens.

La cérémonie de remise des prix de la 21ème édition du Prix Sanofi de Recherche en Santé a été présidée par Son Excellence Monsieur Abdelraouf Cherif, ministre de la Santé. De nombreuses personnalités gouvernementales, diplomatiques, scientifiques ont également assisté à cet événement.

« Nous nous réjouissons de cette collaboration avec les intervenants de la recherche médicale en Tunisie et sommes convaincus que les expertises tunisiennes contribuent activement à la prise en charge des differentes pathologies»



A la grande surprise de tous les invités, le jury a récompensé deux des 21 candidats en lice de la 21ème édition du prix Sanofi de recherche en santé. Les Lauréats de cette édition 2018 sont le Docteur Taieb ACH pour ses travaux de recherche sur : « Value of sepsis-biomarkers and their kinetics in the prognosis of septic shock due to Bacterial Infections ». Ainsi que le Docteur Adel SEKMA pour ses recherches sur « Bedside lung ultrasonography by emergency residents as an aid for rapid sceening heart failure in patients with acute dyspnea ».

Au cours de cette cérémonie, une communication relative à l’importance des aspects éthiques de la recherche clinique a été déployée par un expert.

Sanofi s’engage à déployer une méthode collaborative fondée sur des alliances stratégiques avec des associations de professionnels de santé et de patients, des institutions de recherche et des leaders du secteur de la santé et d’autres secteurs d’activités. Et ce, dans le but de faire progresser les connaissances scientifiques, de promouvoir la convergence de la science et de la technologie, de contribuer à l’amélioration des résultats de santé.

À propos de Sanofi

La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.

Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l’innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.

Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.