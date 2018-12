Tunisie – Alerte météo : Pluies localement importantes et baisse sensible des températures

Des pluies temporairement orageuses continuent Vendredi dans les régions-ouest du pays, et vont se décaler pour engendrer le reste des régions en fin de journée et durant la nuit prochaine, annonce l’institut national de la météorologie dans un bulletin de suivi.

Ces pluies seront plus importantes sur le nord avec des quantités généralement comprises entre 30 et 50 mm et atteignant localement les 80 mm. Des vents de secteur-ouest forts à très forts dont les vitesses dépasseront 90 km/h et engendrant des phénomènes de sable sur le sud, puis tournant au secteur-nord causant une baisse sensible des températures avec des maximales qui seront comprises en général entre 12 et 17°C sans toutefois dépasser 10°C sur les régions montagneuses.

Persistance aussi d’un temps pluvio-orageux durant la journée de demain samedi 15 Décembre sur le nord et les régions-Est.