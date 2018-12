Ligue 2 (11e journée) : Désignation et arbitres

Désignation des arbitres qui dirigeront les matches de la 11e journée du championnat de la ligue 2 du football professionnel prévue samedi 15 et dimanche 16 décembre courant à partir de 14h00.

Poule A

Samedi 15 décembre 2018

A l’Ariana (huis clos):

AS Ariana – AS Djerba Bilel Rezgui

A Korba:

CS Korba – O. Médenine Houssem Boulares

A Béja:

O. Béja – AS Marsa Heythem Kosai

A Siliana:

US Siliana – AS Oued Ellil Ali Ouerhani

A Midoun:

ES Djerba – AS Soliman Naim Hosni

Dimanche 16 décmebre 2018

A Zarzis:

ES Zarzis – CS Railways Mejdi Bellagha

Poule B

Samedi 115 décembre 2018

A Radès:

ES Radès – O. Sidi Bouzid Ahmed Dhaouadi

A Jendouba:

Jendouba Sport – Sporting Ben Arous Oussama Chrayet

A Chebba:

CS Chebba – GS Gafsa Oussama Razguallah

A Kasserine:

AS Kasserine – SA Menzel Bourguiba Hamza Jaied

Dimanche 16 décembre 2018

A Jbeniana (huis-clos):

CS Jbeniana – CO Kerkennah Mourad Jerbi

A Sfax (2 mars):

SS Sfax – ES Hammam Sousse Mohamed Fenni