La 40ème édition du festival international des oasis de Tozeur du 21 au 24 décembre

La 40ème édition du festival international des oasis de Tozeur se tiendra du 21 au 24 décembre. L’édition 2018 est organisée avec le soutien des ministères des affaires culturelles, du tourisme et de l’artisanat et des autorités locales (gouvernorat et municipalité)

Au programme de cette édition, figure une panoplie d’expressions artistiques et de nouvelles célébrations du patrimoine local ainsi que des expositions d’arts plastiques et des activités variées pour enfants.

Le démarrage du festival sera marqué par une exposition d’arts plastiques au centre ville de Tozeur et la présentation du spectacle folklorique “el kharja” à partir de la place des arts jusqu’à la place de l’indépendance.

Le festival propose par ailleurs, dans son volet pédagogique, une conférence scientifique sur les perspectives de l’agriculture biologique durable et des journées nationales de l’artisanat et des petits métiers.

Outres les spectacles artistiques qui seront animées notamment par des troupes locales mais aussi venant d’Algérie, de la Libye et de l’Egypte ainsi que les spectacles de rue, le programme comporte des projections cinématographiques de films documentaires sur les sites et monuments touristiques et culturels dans la région de Tozeur.

La clôture sera marquée par l’organisation d’une conférence sur “les contributions du Djérid dans la civilisation tunisienne et humaine”, un défilé de costumes traditionnels et par une soirée avec Chirine Lajmi et Rayane Youssef à l’ancien stade municipal.

Le directeur du festival Nasreddine Chebbi a dans une conférence de presse tenue samedi à Tunis mentionné que le ministère des affaires culturelles a réservé une subvention de l’ordre de 120 mille dinars outre les spectacles subventionnés. Le festival a également bénéficié d’une subvention de 200 mille dinars octroyée par le ministère du tourisme et de l’artisanat. Il a, dans ce contexte, tenu à souligner que les autorités officielles se sont chargées de soutenir le festival en vue de garantir sa pérennité face à l’absence de sponsors.