Gabès : Grève générale à El Hamma lundi prochain

Un préavis de grève générale locale dans la délégation d’El Hamma (gouvernorat de Gabès) pour lundi 10 décembre prochain, a été publié sur le site officiel de la municipalité d’El Hamma.

Le document a été signé par les présidents de la municipalité, de l’Union locale du travail, l’Union locale de l’agriculture et l’Union locale de l’industrie à El Hamma.

L’appel à la grève générale a été décidé par le conseil municipal d’El Hamma pour dénoncer le projet d’installation d’une décharge du phosphogypse dans la localité de Lefjij, située entre les délégations d’El Hamma et Menzel Lahbib.

Le conseil municipal de Menzel Habib avait manifesté, dans un communiqué publié mardi 4 décembre 2018, son rejet de la délocalisation des nouvelles unités du Groupe Chimique tunisien dont la décharge du phosphogypse à la région, précisant qu’une telle décision ne peut pas être prise sans consulter le conseil.

Hier vendredi, des syndicats, des représentants de la société civile ainsi que des habitants de la délégation d’El Hamma (gouvernorat de Gabès) avaient organisé une marche de protestation pour dénoncer le projet. Les manifestants ont scandé des slogans anti-gouvernement, opposant un refus catégorique à ce projet qui selon leurs propos constitue un risque pour la région et ses habitants.

Une coordination avait même été créée récemment, à l’initiative de plusieurs citoyens originaires de Gabès, pour sensibiliser l’opinion publique et les autorités à l’impact négatif de ce projet sur l’environnement et la santé des habitants. Selon les membres de la coordination, le recours à la construction de cette décharge ne représente pas la solution idéale aux problèmes liés à la pollution atmosphérique et marine à Gabès.

Le ministre de l’industrie et des PME, Slim Feriani avait annoncé en début de semaine que la délégation de Menzel Habib (gouvernorat de Gabès) a été choisie pour la réalisation du projet de la ville industrielle intégrée dans laquelle les nouvelles unités du Groupe Chimique Tunisien (CGT) seront mises en place.

Selon la commission nationale de pilotage du projet, il ne s’agit pas de transférer les unités industrielles du GCT, mais plutôt de réaliser une zone industrielle intégrée spécialisée dans les industries chimiques et les industries y afférentes dont la valorisation du phosphogypse, conformément aux standards nationaux et internationaux dans le domaine environnemental. Ce mégaprojet mobilisera plus de 4000 millions de dinars (MD) d’investissements.

D’après la même source, l’effort est axé actuellement sur les moyens de faire accepter le projet par la société civile, ajoutant que des visites seront organisées au profit d’habitants de Menzel Habib et El Hamma à des sites similaires réalisés à l’étranger.