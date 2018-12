Tunisie : Le parti ” Ettahrir ” lance une campagne de mobilisation et de salut pour renverser le régime politique en place et instaurer le Califat

Le parti Ettahrir a annoncé vendredi le lancement d’une campagne de mobilisation et de salut pour renverser le régime politique en place et instaurer le Califat.

A ce propos, il a appelé ses partisans à soutenir le parti et à appuyer ses futures orientations, en tant qu’alternative pour résoudre les problèmes économiques et sociaux et instaurer l’Etat islamique qui obéit à la loi de Dieu dans la gouvernance des affaires de la ” Umma “.

Lors d’une conférence de presse donnée vendredi au siège du parti à la Soukra, le président du bureau d’information du parti Ettahrir, Mohamed Magdiche a présenté les orientations politiques du parti pour les étapes à venir, lesquelles seront axées sur la sensibilisation des membres de la société quant à l’importance de participer aux mouvements pacifiques du parti pour faire tomber le pouvoir en place et rompre définitivement avec les diktats étrangers et les institutions financières internationales.

Cette campagne tend également à sensibiliser les gens quant aux orientations du parti, à ses idéologies et à ses approches politiques qui se conforment aux préceptes de Dieu et à la Charia islamique, a-t-il ajouté, critiquant l’échec des parties au pouvoir dans la gestion des affaires de l’Etat particulièrement dans les domaines de l’éducation et de la santé.

” Le Califat est la solution à tous les problèmes économiques et sociaux “, a de son côté, lancé Mohamed Ali Ben Salem, membre du parti. C’est le régime idéal pour affranchir le pays de la dépendance occidentale, empêcher l’exploitation de ses richesses naturelles et freiner son endettement aux systèmes capitalistes qui décident du destin de la Umma islamique en fonction de leurs orientations coloniales ” a-t-il expliqué.

La présidence du gouvernement avait menacé auparavant de dissoudre le parti par voie légale après les attentats terroristes de juin 2015 à Sousse, l’accusant de diffuser des idées extrémistes incompatibles avec le régime républicain et l’Etat civil.

Le 6 juin 2017, le Tribunal de première instance de Tunis avait décidé de suspendre les activités du parti Ettahrir pendant un mois.

Créé au début des années 1980 et légalisé en 2012, le parti Ettahrir, est régulièrement accusé de troubles à l’ordre public et n’a pas pris part aux élections de 2014 pour son opposition au régime démocratique.

Sa légalisation avait suscité une vive polémique au sein de la classe politique et de la société civile dans la mesure où ce mouvement ne reconnait pas la Constitution, prône la création du Califat et l’application de la Chariaa.