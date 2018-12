Khémaies Jhinaoui : L’image de la Tunisie à l’étranger est rayonnante et respectée

Le ministre des Affaires étrangères Khémaies Jhinaoui a déclaré lundi à Hammamet en marge de l’ouverture de la deuxième session de la conférence des Consuls honoraires de la Tunisie à l’étranger et de ceux accrédités à Tunis, que ” l’image de la Tunisie à l’étranger est rayonnante et respectée par différents pays du monde et ce, pour les pas importants franchis sur la voie de la transition démocratique”.

” Le rôle de la diplomatie tunisienne est d’apporter des précisions et des éclaircissements sur ce qui se passe actuellement en Tunisie, qui n’est autre qu’une polémique par rapport à un positionnement politique plutôt que des désaccords.

Ce qui se passe est tout ce qu’il y a de plus normal, surtout que la polémique se déroule dans le cadre d’un dialogue pacifique et que la résolution des désaccords se fait à travers les urnes”, a souligné le ministre des Affaires étrangères dans une déclaration à l’agence TAP.

Jhinaoui a ajouté que la diplomatie tunisienne œuvre également à mettre en valeur la volonté de la Tunisie de réaliser des réformes, de relever les défis économiques et d’affirmer son rôle au niveau international et régional.

Une diplomatie qui tend à être une plateforme pour l’investissement en Tunisie, et partant, en Afrique, a-t-il insisté.

Pour ce qui est des relations de la Tunisie avec la Libye, le chef de la diplomatie tunisienne a estimé qu’elles sont excellentes, précisant que la Tunisie s’emploie à les impulser davantage afin de permettre à la Libye de reprendre sa place dans les relations économiques de la Tunisie.

” La Tunisie joue un rôle fondamental et important, -de l’avis même des libyens toutes sensibilités confondues -, dans le rapprochement des points de vue des protagonistes “, a fait observer Jhinaoui.

Il a mis l’accent dans ce sens sur le souci de la Tunisie de ” renforcer sa présence sur le marché libyen, d’accroitre les échanges commerciaux et d’encourager les hommes d’affaires libyens à investir en Tunisie et à tirer profit des avantages accordés aux investisseurs “.

Jhinaoui a indiqué par ailleurs que la conférence des Consuls honoraires de la Tunisie à l’étranger et de ceux accrédités à Tunis, est une occasion pour présenter un état des lieux de la situation politique et les étapes réalisées sur la voie de la transition démocratique en Tunisie.

Il a insisté à cet égard sur le rôle du consul honoraire pour faire connaitre les réformes réalisées en Tunisie durant les dernières années dans le domaine de l’investissement, de la réforme fiscale, et du partenariat entre le secteur public et privé.

Le ministre des Affaires étrangères a exhorté les consuls ayant pris part à la conférence, à accorder davantage d’intérêt à la diplomatie économique, à contribuer à l’attraction des investissements, à œuvrer à rassurer les amis de la Tunisie, et à encourager les touristes à visiter la Tunisie surtout que la situation sécuritaire s’est nettement améliorée.

Concernant le dossier des deux journalistes tunisiens disparus Ktari et Chourabi, Khémaies Jhinaoui a affirmé qu’il n’y a aucun élément nouveau dans ce dossier, d’autant, a-t-il dit, que les informations recueillies sont éparpillées et qu’il n’y aucune information fiable pour le moment.

” L’Etat ne peut communiquer des informations imprécises et non vérifiées”, a ajouté Jhinaoui à ce propos, indiquant que le ministère des Affaires étrangères est déterminé à poursuivre ses efforts pour faire la lumière sur ce dossier.