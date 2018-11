La CAF inflige une amende de 10 mille dollars au Raja de Casablanca

La Confédération africaine de football (CAF) a infligé une amende de 10 mille dollars au Raja de Casablanca à cause de l’utilisation des fumigènes par ses supporters, lors de la rencontre de leur club face aux Congolais de l’AS Vita, en finale-aller de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputée dimanche dernier au Complexe sportif Mohammed V.

La CAF souligne, dans un communiqué rendu public vendredi, que son conseil disciplinaire, réuni le 28 courant au Caire, a décidé d’infliger au club rajaoui une amende de 5 mille dollars à cause des jets par ses supporters des fumigènes dans le stade ce qui a entrainé un arrêt de 3 minutes de la Finale-aller après le premier but du Raja, et une autre amende de 5 mille dollars pour jets de bouteilles et de fumigènes avant et après le match.

Le conseil disciplinaire a décidé aussi la suspension pour trois matches des compétitions africaines pour Mohcine Yajour, y compris la finale-retour, après son expulsion en match-aller.

Le Raja de Casablanca s’était largement imposé face aux Congolais de l’AS Vita Club (3-0), en finale-aller disputée dimanche dernier au Complexe sportif Mohammed V.

Le match retour aura lieu, dimanche 2 décembre, au stade des martyres de Kinshasa.