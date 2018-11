Ligue 2 : Désignation des arbitres de la 9ème journée

Désignation des arbitres qui dirigeront les matches de la 9ème journée de la ligue 2 professionnelle de football, prévus samedi 1er et dimanche 2 décembre à partir de 14h00.

Samedi 1er décembre Arbitres

Poule “A”

A Korba

CS Korba – AS Ariane Walid Mansri

A Béja:

Olympique Béja – US Siliana Khaled Gouider

A Jerba:

AS Djerba – AS Oued Ellil Jalel Sahbani

Dimanche 2 Décembre

A Soliman:

AS Soliman – AS Marsa Ali Bel Hajd Ali Majdi

A Sfax 2 Mars

Sfax RS – ES Jerba Houssem Boulares

A Zarzis:

ES Zarzis – CO Médenine Badis Ben Salah

Poule “B”

Samedi 1er décembre

A Radès ‘Municipal”

ES Radès -AS Kasserine Ali Hajji

A Menzel Bourguiba

SA Menzel Bourguiba – OC Kerkennah Aymen Nasri

A Jendouba :

JS Jedouba – EO Sidi Bouzid Hamdi Saoudi

A Sfax 2 Mars

SS Sfaxien – CS Jbeniana Fraj Abdelaoui

A Gafsa:

EGS Gafsa – ES Hammam-Sousse Karim Mahjoub

Dimanche 2 décembre

A Ben Arous

SC Ben Arous – CS Chebba Walid Bannani