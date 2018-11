80% des compétences tunisiennes dans l’intelligence artificielle s’orientent vers l’Afrique

80% des compétences tunisiennes dans l’intelligence artificielle, notamment des informaticiens et des ingénieurs dans les TIC, s’orientent vers le continent africain, a indiqué le PDG de la Tunisie Micro Informatique, Mondher Ben Ayed, lors d’une rencontre tenue, jeudi, à Tunis.

Le responsable a souligné que la Tunisie œuvre à renforcer sa position dans les marchés africains, à travers l’appui des partenariats et le renforcement des exportations dans le domaine de l’industrie de l’intelligence et des technologies de l’information.

Et d’ajouter que la Tunisie est présente, aujourd’hui, dans plus de 22 pays africains, en l’occurrence le Mali, la Mauritanie, le Niger, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Tchad et le Cameroun. Une présence qui se renforcera davantage, à partir de l’année 2019, avec la conquête de nouveaux marchés, tels que le Sénégal et le Bénin.

D’après Ben Ayed, l’Afrique est devenue, de nos jours, l’une des destinations les plus attractives au monde, pour l’investissement et la création d’emploi, au vu des opportunités qu’elle présente. Dans ce cadre, il a rappelé que la Tunisie a noué des partenariats avec les plus grandes compagnies spécialisées dans le secteur technologique, telles que la société Huawei Technologies.

” Ce genre de partenariat constitue une opportunité pour la Tunisie, étant donné que ces compagnies disposent d’importantes compétences humaines et d’un savoir faire technologique “, a-t-il noté.